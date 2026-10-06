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Adif trabaja para recuperar la circulación de trenes entre Santiago y Vigo, afectada por una incidencia
Desde antes de las 11:00 horas está interrumpida la circulación entre la bifurcación de Angueira y Faxi
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La circulación de trenes entre Santiago, Pontevedra y Vigo se encuentra afectada por una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico.
Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la avería ha motivado que, desde antes de las 11:00 horas, se haya procedido a detener la circulación ferroviaria entre la bifurcación de Angueira y Faxi.
Adif traslada, y así lo ha recogido Europa Press, que se está trabajando para poder solucionar el problema y retomar la circulación con normalidad "lo antes posible".