Varias personas en una estación de tren.

Varias personas en una estación de tren. Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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Adif trabaja para recuperar la circulación de trenes entre Santiago y Vigo, afectada por una incidencia

Desde antes de las 11:00 horas está interrumpida la circulación entre la bifurcación de Angueira y Faxi

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La circulación de trenes entre Santiago, Pontevedra y Vigo se encuentra afectada por una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico.

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Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la avería ha motivado que, desde antes de las 11:00 horas, se haya procedido a detener la circulación ferroviaria entre la bifurcación de Angueira y Faxi.

Adif traslada, y así lo ha recogido Europa Press, que se está trabajando para poder solucionar el problema y retomar la circulación con normalidad "lo antes posible".