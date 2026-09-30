La Xunta cifra en 78 millones los proyectos bloqueados por el Concello de Vigo

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, hizo balance este miércoles de las inversiones del Gobierno gallego en la ciudad y cifró en 78 millones de euros el valor de los proyectos bloqueados por el Concello de Vigo.

Durante su comparecencia a las puertas de los antiguos juzgados de la calle Lalín, la representante autonómica valoró la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que enmienda la actuación municipal en el proyecto del Centro de Asociacionismo. "Este caso es el ejemplo más evidente de la política de destrucción del alcalde que desde hace muchos años causa graves perjuicios a nuestra ciudad y a los vigueses", señaló.

Al respecto Ortiz apostilló que la sentencia, contra la que todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo, deja claro que el Concello no tenía motivos para suspender la licencia de la obra, que ya había sido adjudicada. Asimismo, afirmó que "los daños ya están causados y son irreparables", con la pérdida de una inversión de 20 millones de euros.

La delegada relató que, además del proyecto del Centro de Asociacionismo, continúan paralizadas otras inversiones, entre ellas las del túnel de Elduayen (17,8 millones de euros), la ETEA (10,5 millones para los viales y 15 millones para la residencia), las pistas de atletismo de Balaídos (7 millones) o el Centro Intergeneracional de la estación de autobuses de la Avenida de Madrid (6,5 millones).

"Lo peor de todo es que los bloqueos van en aumento, lejos de resolverse con acuerdos, como los pactados con el presidente hace dos años, y pasamos de los 50 millones en 2023 a 78 ahora mismo", indicó.

Frente a esta paralización, Ortiz destacó los proyectos que, según la Xunta de Galicia, han salido adelante pese a los obstáculos, como los 240 millones de euros que ya se están invirtiendo en Navia para vivienda, el IES Domingo Villar (18 millones), el CIS Olimpia Valencia (17 millones), el Teatro Fraga (10,5 millones), el vial Vigo-Ramallosa (5,5 millones), la Gota de Leche (2 millones), el CEIP Vicente Risco (1,4 millones) o el CIFP Valentín Paz Andrade (1,4 millones).