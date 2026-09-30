Vuelven los atascos a la VG-20 en Vigo: "Llevo aquí 15 minutos parado"

Caos circulatorio el que se está produciendo en las últimas horas en la VG-20: Tanto en la tarde de este pasado martes, como a primera hora de esta mañana se han formado largas colas en el vial.

Según ha explicado a Treintayseis un conductor afectado, el origen del tráfico podría encontrarse en las inmediaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro en donde, debido al corte de dos carriles y a la confluencia con la salida de Valladares -y de los vehículos de gran tonelaje procedentes de su polígono-, se estarían formando los atascos.

Hasta 15 minutos han permanecido parados en este vial los conductores que discurrían a primera hora en sus vehículos: "Llevo 15 minutos parado y tengo que llegar a trabajar", ha dicho el mismo conductor. Además, fuentes consultadas, apuntan al desplazamiento, debido al temporal, de las marquesinas plásticas que indicaban obras en alguno de los tramos de la carretera, motivo que habría llevado a realizar cortes para corregir lo anterior.