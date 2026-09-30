Vigo se une al "mapeo ciudadano" del arbolado urbano de España: "Aquí falta unha árbore!"

Vigo se une a la campaña "Ecomapeo Estatal. Aquí falta unha árbore!", en la que 150 municipios de las 17 comunidades autónomas buscan visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales.

La actividad está promovida por Alianza polo Clima, Barrios polo Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Mocidade polo Clima. En Vigo, también participarán Amigas das Árbores y Vigo Histórico.

Así, durante el 3 y el 4 de octubre, las personas participantes podrán señalar en ecomapa.org los hoyos vacíos o árboles secos, tanto en la vía pública como en parques y jardines. También podrán indicar alcorques en los que los árboles apenas disponen de espacio.

Las organizadoras de la iniciativa han detallado que Vigo participa en el Ecomapeo Estatal porque "en los últimos años asistimos a una enorme pérdida de masa arbórea". En concreto, han denunciado podas salvajes, escaseza de sombra en la remodelación de espacios urbanos y tallas indiscriminadas.

Por ello, consideran que esta actividad ayudará a identificar las necesidades concretas y a reclamar al Concello medidas para ampliar y cuidar la cobertura arbórea.

Amigas das Árbores, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace y Vigo Histórico han defendido que contar con árboles sanos y espacios de sombra es importante para la habitabilidad de la ciudad ante el aumento de las temperaturas. En esta línea, han propuesto un Plan de infraestructuras verdes urbanas que convierta Vigo en un "verdadero Bosque Urbano".