Trasladado en helicóptero a Vigo un marinero que resultó herido grave mientras faenaba en Cabo Vilán

Un marinero tuvo que ser trasladado a Vigo en helicóptero en la noche de este pasado martes tras resultar herido grave mientras faenaba a 100 millas de Cabo Vilán. Debido al temporal, las tareas de evacuación se prolongaron por más de tres horas.

Según informa Gardacostas de Galicia en su cuenta oficial de 'X'(antiguo Twitter) y recoge Europa Press, el hombre trabajaba en el pesquero 'Armaven Uno' y fue trasladado a la ciudad olívica en el helicóptero Pesca 1 en coordinación con Salvamento Marítimo.

Gardacostas ha asegurado que fueron necesarias tres horas y media de vuelo hasta llegar a tierra, con viento de 30 nudos y olas de 4 metros en el mar.