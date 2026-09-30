Imagen del pesquero.

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Trasladado en helicóptero a Vigo un marinero que resultó herido grave mientras faenaba en Cabo Vilán

Desde Cabo Vilán fueron necesarias tres horas y media de vuelo hasta llegar a tierra, con viento de 30 nudos y olas de 4 metros en el mar, según apuntó Gardacostas

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Un marinero tuvo que ser trasladado a Vigo en helicóptero en la noche de este pasado martes tras resultar herido grave mientras faenaba a 100 millas de Cabo Vilán. Debido al temporal, las tareas de evacuación se prolongaron por más de tres horas.

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Según informa Gardacostas de Galicia en su cuenta oficial de 'X'(antiguo Twitter) y recoge Europa Press, el hombre trabajaba en el pesquero 'Armaven Uno' y fue trasladado a la ciudad olívica en el helicóptero Pesca 1 en coordinación con Salvamento Marítimo.

Gardacostas ha asegurado que fueron necesarias tres horas y media de vuelo hasta llegar a tierra, con viento de 30 nudos y olas de 4 metros en el mar.