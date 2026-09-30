Los traductores alertan en Vigo de que la IA precariza su trabajo y "roba" la propiedad intelectual

La Asociación Galega de Profesionais da Traducción e a Interpretación (AGPTI) ha reivindicado este miércoles la labor de los traductores, coincidiendo con el Día Mundial de la Traducción. Durante la concentración en Vigo han denunciado que el uso de nuevas tecnologías como la IA "precariza" su trabajo y destruye empleos en el sector.

Así lo ha trasladado el secretario de la Asociación, José Rodríguez, que ha señalado que el "mal uso" de la IA provoca que muchas empresas e instituciones sustituyan a traductores e intérpretes por estas tecnologías; unas tecnologías que "no pueden traducir" con los mismos niveles de calidad que las personas profesionales.

Como recoge Europa Press, esta tendencia ha abaratado los precios de las tarifas de traducción, en un colectivo en el que la mayoría de personas son autónomas, y ha abocado a muchas de ellas a abandonar la profesión.

José Rodríguez ha recordado que la IA no solo promueve la precariedad laboral, sino que los grandes desarrolladores no dudan en "robar" la propiedad intelectual disponible en la red para "formar" a estas inteligencias artificiales.

En la misma línea, AGPTI ha denunciado el uso sistemático de la post-edición, una práctica que sustituye el trabajo del traductor, que solo es contratado, en el mejor de los casos, para corregir lo ya hecho por la tecnología. La mayoría de las veces, el profesional acaba teniendo que hacer su trabajo desde cero y "por la mitad de precio".

Por todo ello, la Asociación ha reclamado a instituciones, administraciones y empresas que no sustituyan el trabajo humano por la IA, que empleen estas tecnologías para crear texto o cartelería, que se reclame a los gigantes de la IA que paguen por utilizar la propiedad intelectual, o que se fijen "tarifas dignas" para los traductores e intérpretes.

Asimismo, han pedido, en el caso de Vigo, a la Universidad y a la Facultad de Filología, que tengan una "posición rotunda" y pública contra el uso de la IA para sustituir su trabajo y que no la empleen en la formación de los profesionales del futuro.