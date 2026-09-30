N-120 a la altura de Cans, en O Porriño (Pontevedra) Concello de O Porriño

O Porriño (Pontevedra) consigue la titularidad de la N-120 a su paso por Cans

El Concello de O Porriño (Pontevedra) ha conseguido la transferencia de la carretera N-120, a su paso por la parroquia de Cans. El gobierno local ha asegurado que esta actuación posibilitará actuar en una carretera que "presenta importantes deficiencias en materia de seguridad viaria".

Se trata del tramo comprendido entre el punto kilométrico 651+200, en el límite con Ponteareas, y el punto kilométrico 653+400. La cesión fue solicitada en febrero de 2023 y ratificada por el pleno del Concello de O Porriño este miércoles.

El alcalde de la localidad, Alejandro Lorenzo, ha afirmado que la titularidad municipal de la carretera permitirá actuaciones necesarias para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de los vecinos de Cans: construcción de aceras, creación de pasos de peatones y mejoras de la iluminación pública.

Además, permitirá agilizar las autorizaciones y coordinar mejor las obras de saneamiento. Fuentes municipales detallan que son proyectos que ya están redactados: en A Graña y Sequeiras, por valor de 742.000 euros, y en Os Eidos, por valor de 128.000 euros.

"Es una buena noticia para todas y todos los vecinos de Cans y para todos los que circulan por la N-120, que el tramo sea del Concello de O Porriño nos permitirá actuar en esta vía durante tanto tiempo olvidada, va a ser fundamental para el desarrollo de la zona", ha afirmado Lorenzo.

El tramo es la continuidad de la calle Antonio Palacios, un espacio donde el gobierno local ha proyectado una humanización. Allí, se creará un carril bici, entre otras actuaciones.