Incendio en un buque con 5.500 coches en Vigo: así actúan los equipos ante una emergencia en la ría

Vigo ha puesto a prueba este miércoles su capacidad de respuesta ante uno de los escenarios más complejos que pueden producirse en el puerto: un incendio a bordo de un gran buque cargado con miles de vehículos y con coches eléctricos entre su carga.

A las 9:00 horas se activaba la alerta del ejercicio POLEX 2026. El supuesto planteado era un incendio en una cubierta alta del Höegh Yokohama, un car carrier con unos 5.500 vehículos a bordo, 47 de ellos eléctricos en esa cubierta. El ejercicio forma parte del simulacro nacional contra la contaminación marina que reúne en Vigo a más de un centenar de efectivos y diferentes administraciones.

Tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo puso en marcha los protocolos y la Autoridad Portuaria activó su plan de emergencia. Capitanía Marítima, Salvamento, bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional y otros organismos comenzaron a trabajar desde un centro de coordinación operativa mientras se mantenía contacto permanente con el capitán para conocer la evolución del supuesto incendio, posibles heridos y los medios disponibles a bordo.

El dispositivo incluye remolcadores para simular el enfriamiento exterior del buque y un helicóptero encargado de localizar las zonas calientes de la cubierta. Un primer equipo especializado accede al barco para evaluar la situación antes de decidir el ataque directo al fuego.

"Un incendio a bordo de un barco siempre es muy complicado", resumió la directora de Operaciones de Salvamento Marítimo, Evangelina Díaz, que destacó que la presencia de vehículos eléctricos permite ensayar también la respuesta ante "nuevos riesgos".

Bomberos especializados para llevar esta capacidad a Galicia

El equipo de evaluación cuenta con bomberos especializados en incendios marítimos de Cataluña, junto a efectivos de Ferrol, Narón y Vigo. El coordinador nacional de Protección del Medio Marino, Federico Navarro, explicó que uno de los objetivos es comenzar a desarrollar esta especialización también en Galicia.

"Queremos sembrar la semilla para empezar a desarrollar estas capacidades aquí", señaló. Una vez evaluado el escenario, dos brigadas de bomberos deben acceder al buque con el objetivo de atacar y extinguir el incendio.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, incidió en la importancia de probar la coordinación en un puerto en el que este tipo de buques y el movimiento de miles de automóviles forman parte de la actividad habitual. "Lo importante es engranar todos los servicios para que, si algún día ocurre, seamos rápidos y funcione de forma eficaz", apuntó.

Del incendio a una mancha que amenaza las Cíes y Rodeira

El ejercicio continuará este miércoles con la simulación de un vertido en aguas portuarias. La emergencia irá aumentando progresivamente de nivel: primero intervendrá la Autoridad Portuaria y después se activará el plan CAMGAL de la Xunta.

El escenario previsto para este jueves, 1 de octubre, plantea que el vertido no ha podido ser contenido durante la noche. Entrará entonces en funcionamiento el Plan Marítimo Nacional, con el despliegue de medios de Salvamento Marítimo y recursos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para proteger, entre otros puntos, las Islas Cíes.

Otra de las manchas simuladas llegará hasta la playa de Rodeira, en Cangas, donde se activará el plan local y se desplegará un operativo de limpieza en costa.

El POLEX 2026 se celebra en Vigo entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre y busca probar, en condiciones lo más próximas posibles a una emergencia real, la coordinación de todos los organismos que tendrían que intervenir ante un accidente marítimo de estas características.