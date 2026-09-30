Una fundación holandesa entrega 20.000 euros para recuperar el monte de A Madroa, en Vigo

La fundación holandesa Giving Back to Nature entregará 20.000 euros a la Comunidad de Montes Veciñais en Mancomún de Teis para avanzar en la recuperación del monte autóctono en A Madroa, en Vigo. El objetivo es continuar los trabajos de eliminación de la acacia negra.

En un comunicado, la entidad ha recordado que lleva desde finales de los años 90 desarrollando actuaciones de restauración forestal, conservación de la biodiversidad y educación ambiental. Así, ha señalado que tiene "una significación especial" que una organización internacional reconozca el valor de ese trabajo.

"Este tipo de colaboraciones permiten visibilizar fuera de Galicia iniciativas locales de conservación y suponen un estímulo para continuar avanzando en una tarea que requiere tiempo, conocimiento y compromiso", han señalado, según recoge Europa Press.

El proyecto actual se iniciará en octubre, en una superficie de 3 hectáreas, y con un horizonte de un año. Según han subrayado, esta labor de recuperación del monte autóctono "cobra especial relevancia en el actual contexto de emergencia climática y pérdida acelerada de la biodiversidad".

Recuperar estos espacios, han incidido, supone aumentar la resiliencia de los ecosistemas, favorecer el 'paisaje mosaico' y actuar localmente frente al cambio climático.

Eliminación de la acacia negra

Uno de los principales objetivos será la eliminación de la acacia negra, especie invasora con gran capacidad de expansión y reproducción. Esta supone un "grave problema ambiental" porque dificulta la regeneración de especies autóctonas y contribuye a eliminar la biodiversidad del bosque atlántico.

Al margen de la cuestión ambiental, la Comunidad de Montes ha recordado que los montes de Teis están vinculados a diferentes itinerarios del Camino de Santiago y son zona de paso de peregrinos, visitantes y vecinos, lo que refuerza la relevancia social del proyecto.

La fundación Giving Back to Nature apoya iniciativas locales de conservación de la biodiversidad, restauración de hábitats y recuperación de ecosistemas. "Los 20.000 euros concedidos suponen un nuevo impulso a un trabajo iniciado hace casi 30 años y un reconocimiento que traspasa el ámbito local", han proclamado.