El BNG pide rehacer el transporte público del área de Vigo: "Reinciden en un modelo sin futuro"

El BNG reclama a la Xunta que retire y rehaga el Plan de Transporte Público por Carretera en la comarca de Vigo al considerar que "reincide en un modelo fracasado" y no resuelve los principales problemas del servicio actual.

La formación nacionalista ha registrado alegaciones en las que pide aumentar, con carácter general, al menos un 25% las frecuencias y establecer refuerzos en las rutas con mayor demanda o en momentos puntuales de saturación.

El responsable comarcal del BNG, Manuel Caride, sostiene que el nuevo planteamiento mantiene problemas ya existentes, como la masificación de los autobuses, pasajeros obligados a viajar de pie o usuarios que se quedan en las paradas por falta de plazas.

"El PP no ha aprendido del fracaso anterior y reincide en un modelo sin futuro", afirmó Caride.

Más rutas directas y mejores conexiones

Entre sus propuestas, el BNG reclama revisar los recorridos para atender también a núcleos parroquiales alejados de las carreteras principales y mejorar las conexiones directas entre Vigo, los municipios del Val Miñor y Mos.

También pide servicios directos desde los concellos del área de Vigo para reducir los tiempos de viaje.

La formación considera necesario reforzar las conexiones con el campus de la Universidade de Vigo y los centros educativos del Meixoeiro, adaptando los horarios a las entradas y salidas de las aulas. Las alegaciones incluyen además mejores enlaces con el Hospital Álvaro Cunqueiro, la estación intermodal, el aeropuerto de Peinador y la estación marítima.

Integración tarifaria y mejoras del servicio

El BNG vuelve a reclamar la integración del transporte urbano de Vigo y de los servicios interurbanos en un verdadero sistema metropolitano. La formación propone crear un ente público encargado de planificar y coordinar la movilidad, frente al actual modelo basado en concesiones privadas.

Las alegaciones incluyen también la renovación de los vehículos para mejorar su sostenibilidad y comodidad, la adecuación de marquesinas y paradas y la implantación de herramientas digitales con información en tiempo real.

En materia tarifaria, el Bloque pide ampliar las bonificaciones para desempleados, personas con rentas bajas, jubilados y estudiantes, así como mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Por último, reclama garantías de estabilidad laboral, mejores condiciones y salarios para los trabajadores del sector, además de "competencia justa" en los futuros concursos frente a una posible concentración de las concesiones en grandes empresas.