Abel Cabellero, este viernes en la potabilizadora de Vigo

Abel Cabellero, este viernes en la potabilizadora de Vigo Xornal Vigo

Ofrecido por:

Vigo

Visitas gratuitas a la potabilizadora de Vigo para conocer el ciclo del agua: así puedes solicitar tu plaza

Las visitas se celebrarán el último martes de cada mes, a las 11:00 horas y a las 16:30 horas

Información relacionada: La potabilizadora de Vigo se sitúa como la mejor planta de Europa y la segunda del mundo

Publicada
Síguenos

Desde este martes los vigueses pueden realizar visitas guiadas y gratuitas a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de O Casal, donde conocerán de primera mano cómo se trata el agua en la ciudad.

Un comedor escolar.

Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer también cómo llega el agua hasta la planta y el proceso mediante el que se somete a tratamiento para garantizar su calidad antes de ser distribuida a la ciudad.

Las visitas se celebrarán el último martes de cada mes, a las 11:00 horas y a las 16:30 horas. Los grupos estarán formados por un máximo de 25 personas. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma gratuita a través del 010.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado la tecnología de las instalaciones, especialmente la zona del laboratorio de la potabilizadora y el nuevo edificio de tratamiento. La renovación de la potabilizadora supuso una inversión de 23 millones de euros.