Visitas gratuitas a la potabilizadora de Vigo para conocer el ciclo del agua: así puedes solicitar tu plaza

Desde este martes los vigueses pueden realizar visitas guiadas y gratuitas a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de O Casal, donde conocerán de primera mano cómo se trata el agua en la ciudad.

Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer también cómo llega el agua hasta la planta y el proceso mediante el que se somete a tratamiento para garantizar su calidad antes de ser distribuida a la ciudad.

Las visitas se celebrarán el último martes de cada mes, a las 11:00 horas y a las 16:30 horas. Los grupos estarán formados por un máximo de 25 personas. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma gratuita a través del 010.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado la tecnología de las instalaciones, especialmente la zona del laboratorio de la potabilizadora y el nuevo edificio de tratamiento. La renovación de la potabilizadora supuso una inversión de 23 millones de euros.