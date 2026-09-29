Vigo da el primer paso para hacerse con la antigua estación de Avenida de Madrid

El Concello de Vigo ha comunicado a la Xunta de Galicia su "aceptación de la cesión de la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid". Según ha anunciado este lunes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha remitido una carta al conselleiro de Facenda para trasladarle que el Concello quiere que la transmisión se produzca "lo antes posible".

El objetivo del Concello es, según defiende, actuar sobre el inmueble y poner fin al estado de deterioro actual. Con todo, antes de formalizar la cesión, Caballero reclama datos e informes técnicos para garantizar que "el traspaso de la titularidad se pueda realizar de forma organizada, segura y ágil".

Entre la documentación solicitada se encuentra información actualizada sobre el estado de las instalaciones y un informe técnico sobre el estado estructural del edificio. Además, el Concello quiere conocer qué servicios e instalaciones permanecen actualmente en el inmueble y sobre la posible existencia de contratos de alquiler actualmente en vigor en el edificio.

"Se trata de cuestiones estrictamente técnicas necesarias para poder avanzar en la transmisión y ha reclamado que la Xunta facilite la información en el plazo más breve de tiempo", informó el alcalde.