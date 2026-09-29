Vigo concede 3.409 becas comedor para el curso 2026-27: así puedes comprobar si la tuya está aprobada

El Concello de Vigo ha publicado este martes los beneficiarios de las becas de comedor para el curso 2026-2027, un total de 3.409. Según presumió el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, todas las solicitudes que cumplían los requisitos de la convocatoria fueron aceptadas, de forma que "no hay ninguna familia en lista de espera". El Concello destina 2.181.760 eurosa estas ayudas.

En este sentido, el regidor destacó el "incremento de la cuantía de las becas, que pasa de los 45 euros mensuales del curso pasado a 70 euros al mes". Se trata de una subida del 55% con respecto al curso anterior debido al encarecimiento de los alimentos.

El listado del alumnado beneficiario será remitido a los centros educativos para que los colegios conozcan qué alumnos cuentan con la ayuda.

A esta partida se suman otros 642.000 euros destinados a Foampas para financiar también becas de comedor en los colegios públicos de la ciudad. De este modo, la aportación municipal para estas ayudas asciende a 2.824.000 euros.

Asimismo, el Concello también aprobó 1.020 becas de libros y de material escolar, con una ayuda de 100 euros por beneficiario. "Contribuimos a pagar el material escolar que estos niños y niñas de 3 a 6 años necesitan y los libros", apuntó Caballero.