Reflotan en Cangas (Pontevedra) la lancha que se hundió con dos personas a bordo frente a Praia do Medio

La embarcación de recreo que se hundió el pasado domingo frente a la costa de Cangas fue reflotada en la tarde de este lunes y trasladada hasta el puerto del municipio, según informaron fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Los trabajos se desarrollaron sin "ningún tipo de problema ni contaminación", pese a que la lancha se había ido a pique con combustible en su depósito.

El incidente se produjo en la mañana del domingo, a unos 300 metros de Praia do Medio, en la zona de Punta Balea. El 112 Galicia recibió el aviso a las 8:40 horas a través de un particular que alertó de que una lancha rápida desprendía humo y comenzaba a hundirse, mientras sus dos ocupantes se encontraban ya en el agua.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias dio aviso a Salvamento Marítimo, que ya tenía conocimiento del suceso y preparaba el operativo, además de a la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil de Cangas y el Servicio de Gardacostas de Galicia.

Finalmente, una embarcación de la Guardia Civil rescató a las dos personas y las trasladó hacia el Porto do Berbés. Durante el trayecto, los agentes solicitaron asistencia sanitaria inmediata al comprobar que ambas presentaban síntomas de hipotermia.

Los dos ocupantes fueron posteriormente trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Efectivos de Gardacostas confirmaron después que la lancha se había hundido por completo y que todavía contenía combustible, aunque no se detectaron restos de contaminación en el agua. El reflotamiento se completó este lunes sin incidencias.