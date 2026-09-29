Pontevedra se despide de la exposición 'Castelao. A derradeira leición do mestre'

El Museo de Pontevedra cerró las puertas de la exposición 'Castelao. A derradeira leición do mestre' este pasado domingo, tras tres meses abierta al público. La provincia se despide así de una de las mayores obras del artista gallego, con la promesa de publicar una versión digital de la muestra en la web del museo.

El vicepresidente de la Deputación, Rafa Domínguez, y la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, han hecho este martes balance de la exposición. Según han detallado, 26.376 personas han visitado las instalaciones pontevedresas, lo que la convierte en una muestra histórica para el museo.

"Castelao forma parte del patrimonio común de Galicia, y su difusión y puesta en valor contribuyen a preservar y acercar a la ciudadanía nuestro legado cultural e identitario", ha afirmado Domínguez. Por su parte, Tilve, ha señalado que "la respuesta del público fue realmente sorprendente" y ha superado sus expectativas.

Versión digital

En los próximos días, estará disponible una versión digital de la exposición en la web del Museo de Pontevedra. En esta, las personas usuarias podrán recorrer la sala tal y como estuvo presente durante los tres meses que permaneció abierta la muestra.

Además, podrán visualizar los contenidos en vídeo generados durante la exposición. Entre ellos, destacan las conferencias íntegras impartidas por Ángeles Tilve, Ramón Villares, Henrique Monteagudo y Manuel Gago.

La versión digital también recogerá momentos destacados, como la salida del cuadro desde Buenos Aires, la llegada a Pontevedra o la celebración del 17 de agosto, Día da Galiza Mártir, con el depósito de Amalia Bóveda de las cáscaras del pino frente al que su padre fue fusilado.

Completan los contenidos otros vídeos con las impresiones del público, de los escolares gallegos, de los representantes del Centro Galicia de Buenos Aires y de la comunidad gallega en Argentina.