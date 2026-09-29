Un incendio a pie de playa en Cangas (Pontevedra) pone en alerta a los servicios de emergencia

El fuego ha sorprendido este martes a los vecinos y vecinas de Cangas (Pontevedra). Los servicios de emergencia han tenido que actuar ante un incendio forestal registrado en la parroquia de Aldán.

Como informa Europa Press, los servicios de emergencia han dado por controlado este incendio forestal registrado en la tarde de este martes en las inmediaciones de la playa de Menduiña.

Según fuentes de la Consellería do Medio Rural consultadas por Europa Press, fue minutos después de las 13:45 horas cuando se tuvo constancia de este fuego, siendo controlado casi dos horas más tarde.

El incendio afecta a cerca de 0,75 hectáreas y en él trabajan cuatro agentes, siete brigadas y tres motobombas.