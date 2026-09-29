El conductor fallecido tras una pelea en la A-55 en Mos (Pontevedra) murió por un paro cardíaco

Una pelea entre dos conductores resultó en una persona fallecida este pasado domingo en la A-55, a la altura de Mos (Pontevedra). La autopsia realizada al hombre fallecido, de 52 años, ha confirmado este martes que murió por un paro cardíaco.

Como recuerda Europa Press, los hechos ocurrieron en la tarde del domingo pasado, cuando varios particulares alertaron a Emergencias sobre la presencia de dos conductores peleándose en el arcén de la autovía, a la altura de Tameiga.

Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron a uno de los varones, GFR, al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde acabó falleciendo.

Ya el lunes, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Vigo de 41 años por un posible delito de homicidio, pero los primeros informes sobre el fallecido señalaron que las lesiones de la pelea no eran compatibles con la muerte. Fue puesto en libertad en sede policial, aunque sigue investigado por lo sucedido.