El Concello de Vigo defiende la suspensión de la licitación del bus urbano: "El gobierno local respeta la ley"

El Concello de Vigo ha defendido la suspensión de la licitación del servicio de transporte urbano. El portavoz socialista, Carlos López Font, ha recalcado que el gobierno local respeta "escrupulosamente la ley" y ha advertido a la oposición sobre la confidencialidad de cierta información del proceso.

"El gobierno local respeta escrupulosamente la ley y a los órganos competentes en materia de contratación, los derechos corporativos, los deberes de confidencialidad y la transparencia", ha afirmado Font en un audio distribuido a los medios de comunicación, horas después de que la oposición demandara a la corporación local explicaciones sobre la suspensión de la licitación.

El portavoz ha explicado que "lo que sería preocupante y grave" es el incumplimiento de la ley y desvelar información confidencial presente en la gestión de expedientes del Concello de Vigo, una herramienta a la que tiene acceso todos los ediles del Pleno municipal.

"Cualquier actuación de la oposición con información confidencial en licitaciones públicas sobre supuestos indicios de prácticas de las empresas será responsabilidad de quien la revele", ha advertido. La portavoz del PP, Luisa Sánchez desveló este lunes que el servicio de contratación municipal abrió el pasado 4 de agosto un procedimiento "por la posible existencia de indicios de prácticas colusorias".

Críticas de la oposición

Las declaraciones municipales han tenido lugar horas más tarde de que los dos grupos de la oposición hayan reclamado este martes al gobierno local que aclare los motivos de la suspensión de la licitación del autobús urbano de Vigo. Tanto BNG como PP aseguran que el contrato de 470 millones de euros, el más caro de la historia del Concello, se sitúa en una situación de "absoluta inseguridad jurídica".

Los nacionalistas han señalado a la "irregularidad" de no informar sobre la suspensión en la Mesa de Contratación, así como han criticado que el procedimiento ha estado marcado "desde el inicio por el incumplimiento de los pasos administrativos, llegando a superar hasta en 11 veces el plazo para la emisión de un informe".

Por su parte, el PP ha criticado que el alcalde siga "escondido detrás de un breve comunicado y un WhatsApp con una frase del gabinete de comunicación para escurrir el bulto". Asimismo, si no se ofrecen explicaciones públicas, el grupo 'popular' pedirá la comparecencia del concejal de Fomento, Javier Pardo, en la Comisión Informativa de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal.