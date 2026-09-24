La Diputación concede prórrogas para mantener 4,15 millones en inversiones en Vigo

La Diputación de Pontevedra cerrará este viernes el proceso administrativo necesario para garantizar la continuidad de las inversiones comprometidas en Vigo para la humanización de la calle San Roque y la creación de un parque infantil en Finca Matías. De esta forma, la aprobación y firma de las correspondientes ampliaciones de plazo permitirán mantener los fondos provinciales destinados a estas actuaciones.

Durante una visita a la calle San Roque, donde la Diputación invierte 1,57 millones de euros, la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez recordó que el Concello de Vigo no podrá terminar las obras antes del 30 de septiembre de 2026, como estaba contemplado en el convenio firmado en 2024. Así, el organismo provincial concedió una prórroga de un año, aunque el Gobierno local informó de que espera finalizar los trabajos en diciembre.

En el caso de Finca Matías, donde la Diputación invierte 2,58 millones de euros, la actuación se prolongará hasta febrero de 2027 según las previsiones de la Administración municipal, por lo que también fue necesario ejecutar una prórroga de un año, hasta septiembre de 2027.

La responsable provincial recordó también que, desde su llegada a la Diputación, se han recuperado otros 6,2 millones de euros correspondientes a inversiones en Vigo que estaban en riesgo de perderse. De este modo, el volumen de fondos provinciales que se ha conseguido mantener para actuaciones en la ciudad asciende a 10,35 millones de euros.

Cinco millones de euros pendientes de movilizar

Luisa Sánchez se refirió también a la situación de los fondos reservados para Vigo en el presupuesto provincial de 2026. La Diputación tiene comprometidos cinco millones de euros para nuevas actuaciones en la ciudad, de los que 1,2 millones permanecen todavía pendientes de asignar a inversiones concretas.

Los 3,8 millones restantes irían destinados a las humanizaciones de las calles Rosalía de Castro y Doutor Carracido, pero el Ayuntamiento de Vigo todavía no ha aprobado los correspondientes convenios, pese a tenerlos en su poder desde junio y agosto, respectivamente.

A este respecto, la vicepresidenta defendió la necesidad de mantener una relación de colaboración entre ambas administraciones. "La Diputación quiere invertir en Vigo y quiere hacerlo con normalidad institucional, transparencia y lealtad", afirmó.