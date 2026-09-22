Tensión en Peinador: investigan la agresión en Vigo de un taxista a un conductor de Uber

La Policía Nacional investiga una agresión ocurrida este martes por la mañana en las inmediaciones del aparcamiento del aeropuerto de Vigo, en Peinador, en la que se habrían visto implicados un taxista y un conductor de Uber.

Los hechos se produjeron alrededor de las 10:45 horas, cuando el 112 Galicia recibió una llamada alertando de una pelea en la zona. A raíz del aviso se movilizó a efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, siendo este último cuerpo el que se hizo cargo de la investigación.

Según ha informado Europa Press, fuentes de la Policía Nacional han confirmado la existencia de la agresión y han señalado que los hechos ya están siendo investigados. Por el momento, no se ha producido ninguna detención en relación con lo ocurrido.

Una relación marcada por la tensión entre taxis y VTC

El suceso se produce en un contexto de creciente tensión entre el sector del taxi y los vehículos VTC en Vigo con la llegada de Uber a la ciudad en junio de 2025.

Desde entonces, los taxistas han denunciado en distintas ocasiones la presencia de estos vehículos realizando servicios urbanos y han señalado al aeropuerto de Peinador como uno de los puntos donde más se ha incrementado su actividad.

Las fricciones se han sucedido en los últimos meses, con denuncias públicas sobre prácticas irregulares y vehículos retenidos, al tiempo que el sector del taxi ha tratado de reforzar su competitividad con nuevas plataformas de reserva y servicios digitales como Vitaxi o Blyr.