El octogenario que tocó los genitales de un joven por la calle evita la prisión: pagará una multa

El octogenario que tocó los genitales de un joven de 21 años en plena calle ha aceptado una multa de 2.160 euros en una vista de conformidad celebrada este martes en Vigo. Así el hombre ha evitado una pena de prisión

Como recuerda Europa Press, los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en la calle Pintor Colmeiro de la ciudad olívica. Entonces, el ahora condenado, de 82 años, entabló una conversación trivial con el joven que dio lugar a caminar a su lado.

En ese momento, "con ánimo de satisfacer su deseo sexual", el octogenario realizó varios tocamientos en la zona genital del joven, por encima del pantalón, haciéndole comentarios sobre el tamaño de su pene y diciéndole que le gustaría realizarle una felación.

"Todos estos hechos fueron sin consentimiento de la víctima y contra su voluntad", recogía el ministerio público, que pedía hasta un año y medio de prisión.

Finalmente, el hombre fue condenado como autor de un delito de agresión sexual y a una multa de 2.160 euros y a una inhabilitación de 2 años para profesión o actividad que conlleve contacto con menores de edad.