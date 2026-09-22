La lluvia ya tiene fecha en Vigo: MeteoGalicia anuncia un cambio tras semanas de calor

Vigo afronta el comienzo del otoño con temperaturas todavía muy por encima de lo habitual y después de varias semanas marcadas por el tiempo seco. El cambio, sin embargo, ya tiene fecha.

María Souto, de MeteoGalicia, señala que este miércoles todavía continuarán los avisos por altas temperaturas en algunos puntos, pero "a partir del viernes empiezan a bajar las temperaturas".

El descenso no implicará una llegada repentina del frío. "Que bajen no significa que venga el frío", matiza Souto. Los termómetros se acercarán progresivamente a los valores normales para finales de septiembre, aunque en el sur de Galicia continuarán siendo relativamente elevados.

La lluvia llegará previsiblemente el domingo con el paso de un frente por Galicia. No se esperan grandes cantidades, incide, pero sí supondrá el final del bloqueo anticiclónico que durante las últimas semanas ha impedido la llegada de frentes atlánticos y ha favorecido la entrada de masas de aire cálido desde el sur de la Península.

El cambio continuará durante la próxima semana, cuando podrán entrar nuevos frentes y registrarse algunas jornadas con precipitaciones, aunque sin lluvias continuadas.

Será, asegura Souto, "una semana un poquito menos de verano", después de un septiembre que MeteoGalicia califica como "extraordinariamente cálido y seco".