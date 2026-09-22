Iago Aspas desvela cómo le gustan los mejillones: "Recién sacados del mar y al vapor"

Presentación en Vigo de la campaña de promoción de la DOP Mejillón de Galicia. Xunta de Galicia

Iago Aspas tiene claro cómo prefiere comer uno de los productos más representativos de las rías gallegas. "Recién sacado" del mar y al vapor.

El capitán del Celta, conocido como el "Príncipe de las bateas", ha desvelado este martes sus preferencias durante la presentación en Vigo de la nueva campaña de promoción de la DOP Mejillón de Galicia, de la que es protagonista.

El acto se celebró a bordo de un barco amarrado en la dársena viguesa, un escenario especialmente familiar para el futbolista de Moaña. Aspas recordó sus viajes por la ría y aseguró sentirse "como en casa", al tiempo que reivindicó su vínculo con un producto del que, bromeó tirándose "un triple", vive "medio Moaña".

Su relación con el mejillón va más allá de la campaña publicitaria. Aspas recordó que hasta hace unos años, cuando se celebraba algún cumpleaños dentro de la plantilla del Celta, acostumbraba a llevar sacos de mejillones para compartir con sus compañeros de los que le llegaban a su padre. También destacó el esfuerzo que existe detrás de su cultivo y calificó como "duro" el trabajo de las familias que desarrollan su actividad en las bateas.

El jugador aseguró además que los productos gallegos fueron una de las cosas que más echó de menos durante sus etapas fuera de Galicia, primero en el Liverpool y posteriormente en el Sevilla, antes de regresar definitivamente al Celta en la temporada 2015/16.

La elección de Aspas para protagonizar la campaña no es casual. El presidente del Consejo Regulador de la DOP Mejillón de Galicia, Mané Calvo, explicó que tenía al delantero en mente desde que llegó al cargo en 2022. "Tiene todo el sentido del mundo que el 'Príncipe de las bateas' promocione lo nuestro", señaló sobre una colaboración que definió como "casi altruista".

Una campaña de 100.000 euros

Bajo el lema Si es gallego, salta a la vista, la campaña se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 28 de octubre y contará con una inversión de 100.000 euros. Tendrá presencia principalmente en medios digitales de Galicia y Madrid, además de incluir acciones de publicidad exterior en la comunidad gallega.

El anuncio, grabado en una sola tarde, juega precisamente con el apodo del futbolista y finaliza con Aspas afirmando que "el príncipe, si es gallego, canta a la vista".

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presente en el acto junto a la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, destacó el peso económico y social de la actividad. "El mejillón es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro paisaje y también un motor económico para Galicia", afirmó.

Villaverde incidió también en la importancia del sello de la DOP para que los consumidores puedan identificar el producto criado en las rías gallegas y conocer su origen.

La campaña se incluye dentro de la colaboración entre la Consellería do Mar y el Consejo Regulador de la DOP Mejillón de Galicia. El convenio correspondiente a 2026 moviliza hasta 500.000 euros, de los que la Xunta aporta un máximo de 300.000, cofinanciados en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), destinados a promoción, divulgación, comercialización y valorización del producto certificado.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también participó en el acto y calificó de "brillante" la elección del capitán celeste como imagen de la campaña. La presentación concluyó con una degustación de Mejillón de Galicia.