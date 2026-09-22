La Deputación de Pontevedra reservará 400.000 euros de sus cuentas de 2027 para captar vuelos a Peinador

La vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, se ha reunido este martes con miembros de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP). En nombre del ente provincial, ha asegurado a la patronal que reservarán 400.000 euros en sus presupuestos de 2027 para captar nuevas rutas en el aeropuerto de Vigo.

La también presidenta del PP de Vigo ha ofrecido a los empresarios los detalles del Pacto por Peinador propuesto por la Deputación en agosto, así como los "casos de negocio identificados para el aeropuerto de Vigo". Su objetivo es "atraer rutas para luego consolidarlas y que permanezcan a mercado, pensando a largo plazo".

Durante la reunión, ha avanzado que la Deputación de Pontevedra reservará 400.000 euros en las cuentas provinciales del próximo año para atraer dos nuevas conexiones aéreas. En esta línea, ha escuchado las propuestas del tejido empresarial de la provincia, que solicita reforzar las conexiones con Madrid y Barcelona, así como nuevos enlaces con hubs internacionales como Frankfurt, Bruselas, Milán, París o Londres.

"No queremos diseñar las rutas desde un despacho o de manera unilateral; queremos saber qué necesita realmente el tejido económico de nuestro territorio", ha indicado Sánchez, que ha remarcado la importancia de "tener una visión global" de las necesidades operativas de Peinador y ha asegurado que trasladará las demandas empresariales a AENA y a la Xunta.

"La competitividad pasa por disponer de una ruta aérea directa allí donde hay una reunión de trabajo, un congreso o una feria sectorial. Las empresas pierden tiempo y dinero cuando tienen que hacer escalas o se ven obligadas a despegar desde Oporto", ha añadido la vicepresidenta provincial.

Un aeropuerto acorde al peso de la provincia

Por su parte, el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha agradecido a Luisa Sánchez que atendiera a las sugerencias de la patronal. "No tenemos frecuencias ni destinos y tenemos que hacer algo para revertir esta situación", ha indicado, según recoge la nota de la Deputación de Pontevedra.

Los empresarios han recalcado la necesidad de reforzar el aeropuerto para que alcance el peso económico de la provincia. Al respecto, han señalado la importancia del transporte aéreo para sectores clave como pesquero. Además, han demandado una conexión entre el aeropuerto de Vigo y la PLISAN que facilitaría el intercambio entre el transporte aéreo y terrestre.