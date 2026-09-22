Un accidente entre dos coches en Vigo deja al menos un herido y provoca retenciones en Urzaiz

Al menos una persona ha resultado herida este martes por la tarde en un accidente de tráfico registrado en pleno centro de Vigo, a la altura de la Farola de Urzaiz.

El siniestro, en el que se vieron implicados dos vehículos, tuvo lugar alrededor de las 16:45 horas. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue un particular quien alertó a los servicios de emergencias y solicitó asistencia para, al menos, una persona herida.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Policía Local de Vigo.

La colisión provocó además importantes retenciones en la zona, uno de los principales ejes de circulación del centro de la ciudad, según señalaron testigos presenciales.