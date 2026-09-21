Violencia racista en Vigo: detenido tras prender fuego al colchón de una persona sin hogar extranjera

Un hombre de 53 años fue detenido este domingo por la mañana como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio en Vigo. El sujeto prendió fuego a un colchón que una persona en situación de sinhogarismo utilizaba para protegerse del frío.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este domingo, cuando varios testigos alertaron al 092 tras observar que había fuego en un colchón que estaba colocado a modo de parapeto en un hueco de una salida de emergencia de un inmueble, en la Avenida de Beiramar.

Como informa Europa Press, en ese hueco pernoctaba una persona sin hogar, de nacionalidad extranjera, que dormía en un colchón y utilizaba el otro para tapar la entrada del hueco y protegerse del frío.

El sospechoso, que portaba una botella de plástico de refresco, prendió fuego al colchón y se fue del lugar, aunque la persona sin hogar no resultó herida gracias a un taxista de la ciudad. El perjudicado no logró dar datos sobre el autor de los hechos.

Los agentes recurrieron a las cámaras de seguridad del Puerto y pudieron identificarlo. El sospechoso fue localizado a unos 300 metros, en la terraza de un bar. En el momento de su detención manifestó su animadversión hacia la persona sin hogar por su nacionalidad y fue trasladado a dependencias policiales.