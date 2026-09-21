Vigo despide el verano con un coche sumergido en el muelle de Canido

Vigo llenó sus playas este domingo, en el que tanto locales como turistas despidieron el verano con temperaturas por encima de los 30 grados. La jornada transcurrió con normalidad en los arenales olívicos, excepto en Canido, donde un coche quedó en parte sumergido en el agua de la ría.

Las miradas de los bañistas se tornaron hacia el muelle de Canido sobre las 16:15 horas. Entonces, un coche sumergió su parte trasera en el agua. Según fuentes presenciales, el vehículo estaba moviéndose hacia atrás cuando la marea de la ría lo atrapó.

Finalmente y pese al susto, los propietarios pudieron salvar el coche. El periodista Pedro Davila informó en sus redes sociales (@pooochooo) que estas personas trataban de bajar una moto de agua en el momento del "baño".

Se trata de una escena habitual en los muelles gallegos durante el verano, en el que muchos turistas no son conscientes de las mareas presentes en todo el litoral de la comunidad. Por eso, los usuarios de redes sociales bromearon con la "última aparición de los fodechinchos" este verano.