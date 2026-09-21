Interceptado a 400 millas de Galicia un velero con más 2.000 kilos de cocaína

Nuevo golpe contra el narcotráfico en Galicia. La Agencia Tributaria ha interceptado un velero que transportaba más de 2.000 kilos de cocaína a 400 millas de la costa gallega.

Según la información facilitada por la Agencia, la embarcación fue localizada por el buque de Operaciones Especiales 'Petrel I' del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y trasladado esta mañana al puerto de Vigo, donde tiene prevista su llegada a las 9:00 horas.

Allí se pondrá a disposición judicial la droga y los tripulantes detenidos, cuyo número todavía no ha trascendido.

Las autoridades darán más detalles de la operación a partir de las 11:00 en el Muelle de Transatlánticos del puerto de Vigo. Entre otros representantes, estará el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.