Nuevo paso para convertir el parque Alcalde Ordóñez en la "bisagra urbana" de O Porriño (Pontevedra)

Xunta y Concello do Porriño avanzan en la construcción del nuevo parque Alcalde Ordóñez. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha licitado la obra por más de 425.000 euros, según ha anunciado este domingo.

En una nota de prensa, el gobierno gallego ha informado que las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de octubre. La Xunta licita estas obras para dar cumplimiento al convenio firmado con el Concello do Porriño para impulsar esta actuación en el marco del Plan Hurbe. La Consellería aportará el 75% del presupuesto, mientras que el gobierno local asumirá el 30% restante y mantenimiento de la actuación.

El objetivo de la obra es transformar el espacio en un parque "plenamente accesible, confortable climáticamente y con una identidad paisajística vinculada al territorio". El ámbito de actuación ocupa 2.210 metros cuadrados en la intersección de la calle Antonio Palacios y la calle Tarela.

Las intervenciones previstas incrementarán la seguridad, abriendo visuales y eliminando puntos muertos. En esta línea, también se garantizará la accesibilidad universal en el conjunto del parque mediante itinerarios continuos y rampas adecuadas. El espacio contará además con un dosel arbóreo y elementos de agua. "A través de estas obras, se integrará el parque como una bisagra verde urbana", ha señalado la Xunta en su comunicado.