Cien años del tranvía Vigo-A Ramallosa: "Forma parte de la memoria colectiva de O Val Miñor"

Pese a desaparecer hace 58 años, los vecinos de Vigo y su comarca siguen recordando el tranvía y las historias que aquellos convoyes guardaron. Por ello, Nigrán (Pontevedra) quiere conmemorar su memoria con una amplia programación para celebrar el centenario de la línea Vigo-A Ramallosa.

Este tranvía unió la ciudad olívica y su comarca desde septiembre de 1926 hasta finales de 1968, y tenía su punto de partida en A Ramallosa. "Más allá de su función como medio de transporte, forma parte de la memoria colectiva de O Val Miñor", ha afirmado el alcalde de Nigrán, Juan González.

El regidor también ha asegurado que este medio de transporte "constituye un elemento de elevado valor patrimonial e identitario" para su municipio. González ha puesto en valor ser el único concello que "mantiene viva la antigua estación a través de diferentes usos".

Inauguracion del tranvía Vigo-A Ramallosa Concello de Nigrán

Así, el Concello de Nigrán ha organizado una amplia programación para conmemorar el centenario de esta línea. El punto de partida fue este pasado sábado con una ruta en bicicleta desde la casa del tranviario de Gondomar, llamado Marcelino, hasta la antigua estación de A Ramallosa, ahora reconvertido en un centro de la tercera edad.

Ahora bien, el elemento central de la programación será una gran exposición que se inaugurará en octubre y que se extenderá hasta finales de año. Ésta incluirá fotografías, relatos, maquetas, elementos patrimoniales y documentación histórica.

Imagen del antiguo tranvía Vigo-A Ramallosa Concello de Nigrán

Entre los contenidos de la muestra, se contemplará el trazado de esta línea de 20 kilómetros. Además, en los cines municipales se ofrecerán "todo tipo de proyecciones audiovisuales" vinculadas a este tranvía, así como habrá conferencias y mesas redondas a cargo de expertos.

Esta actuación se lleva a cabo gracias a la colaboración de las asociaciones 'Enganchados do pescante. Memoria dos tranvías de Vigo' y Resiliencia, y al experto nigranés Ismael Pérez-Izaguirre. Estas organizaciones inciden en la necesidad de reflexionar sobre cómo evolucionó el transporte en la comarca y sus desafíos actuales.