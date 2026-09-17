Vigo cifra en 10,5 millones las obras para renovar las redes de agua y saneamiento de Coia

Imagen de la zona de los volcanes, en el barrio vigués de Coia. P.P.F.

El Concello de Vigo mantiene en marcha un amplio paquete de actuaciones para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de Coia, con una inversión que el alcalde, Abel Caballero, ha cifrado este jueves en 10,5 millones de euros entre obras en ejecución, contratación y desarrollo.

Entre las intervenciones previstas figura la sustitución de antiguas conducciones de fibrocemento en las calles A Guarda, Pontecesures, Cuntis y O Porriño. Parte de estos trabajos ya comenzaron este verano y el Concello había anunciado previamente una inversión de 1,5 millones para renovar las redes en estas cuatro vías.

A estas actuaciones se suman las humanizaciones de Mondariz, Soutomaior y Tomiño, que incluyen también la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Caballero ha situado ahora la inversión conjunta en estas tres calles en unos 1,72 millones de euros. El plan se completa con la intervención prevista en el barrio de O Rocío, valorada en 4,4 millones.

El Concello había iniciado en julio la humanización de Mondariz y anunciado actuaciones posteriores en Soutomaior y Tomiño.

El alcalde ha incidido en la necesidad de sustituir unas conducciones que, en algunos puntos del barrio, han superado ampliamente su vida útil.

"Hay que renovar una parte muy significativa de ese trazado", ha señalado Caballero, que ha apuntado que algunas calles necesitan una intervención "con mucha urgencia". Ya en 2024, el gobierno local había advertido de la antigüedad de parte de la red de Coia y de la presencia de tuberías de fibrocemento con varias décadas de servicio.

Depósito de agua de O Castro

Por otra parte, la Xunta de Goberno Local abordará este viernes la actuación que Aqualia ejecutará con cargo a los fondos de inversión de la concesión en el depósito de agua de O Castro.

Según ha explicado Caballero, se actuará en la cámara sur, después de que años atrás se rehabilitase la norte, para mejorar y asegurar sus elementos estructurales y renovar los sistemas de entrada y salida de agua.

El depósito constituye una pieza relevante de la red viguesa: desde él se distribuye agua hacia el centro de la ciudad, Gran Vía, la avenida de Castelao y la red perimetral de Beiramar hasta Coia.