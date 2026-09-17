Susto de madrugada: arde por completo una vivienda en Mondariz (Pontevedra)

Una vivienda del municipio pontevedrés de Mondariz ha ardido por completo esta madrugada. El incendio afectó a toda la estructura y no hubo personas afectadas.

Según informa el 112 Galicia a Europa Press, un particular avisó sobre las 1:00 horas de la madrugada de un fuego en una vivienda en el lugar de Fontán, en la parroquia de Mouriscados.

Aunque en un principio se temía que hubiese una persona dentro del domicilio, finalmente se constató que no había nadie. El fuego afectó a toda la vivienda, incluida su estructura.

Fueron avisados, entre otros, urgencias médicas por precaución, bomberos de Ponteareas y O Porriño, Protección Civil, GES y Guardia Civil.