La Diputación da luz verde a prorrogar los fondos para humanizar San Roque en Vigo

La Diputación de Pontevedra ha dado el visto bueno al mantenimiento de los 1.569.494 euros que aporta a la humanización de la calle San Roque, en el tramo comprendido entre Gregorio Espino y Ruiseñor.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 2.271.099 euros, financiado en un 69% por la institución provincial, mientras que el Concello de Vigo aporta los 701.605 euros restantes.

La comisión de seguimiento del convenio ha emitido este jueves el informe favorable necesario para avanzar en la prórroga solicitada por el Concello.

El procedimiento deberá continuar ahora con su aprobación por las juntas de gobierno provincial y local y la posterior firma de la ampliación, que extenderá la vigencia del acuerdo durante un año, hasta el 30 de septiembre de 2027. Según la justificación presentada por el Concello, las obras estarán rematadas a finales de 2026.

Un "rescate del rescate"

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha enmarcado la decisión en lo que calificó como el "rescate del rescate" y ha asegurado que es la tercera ocasión en tres años en la que la institución provincial evita, según su versión, que se pierdan fondos comprometidos con Vigo.

Sánchez ha cifrado en 10,3 millones de euros el conjunto de recursos afectados por estos procesos y ha recordado que los fondos de San Roque proceden de una partida de 6,2 millones recuperada al inicio del actual mandato provincial por falta de ejecución.

La actuación afecta a cerca de 300 metros de la calle San Roque e incluye nuevas aceras y medidas para reforzar la seguridad, además de la creación de una plaza entre San Roque y Couto de San Honorato con grada y zona verde.

El proyecto contempla también establecer un único sentido de circulación, habilitar nuevas plazas de aparcamiento en Talude y Gregorio Espino, instalar mobiliario urbano y un aparcabicis y renovar las redes de abastecimiento y saneamiento y el sistema de riego.