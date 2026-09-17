Detenido un hombre en Vigo por varios robos con violencia a mujeres

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado por varios delitos de robo con violencia a mujeres en Vigo. Se trata de un tironero al que se le atribuyen al menos cuatro robos.

Según fuentes policiales, los hechos se remontan al pasado 11 de septiembre. Una mujer informó entonces al 091 del robo de su bolso mientras se encontraba sentada en su vehículo, estacionado en la Travesía de Vigo.

Una patrulla acudió al lugar de los hechos y se entrevistó con la víctima, que afirmó que el ladrón había introducido medio cuerpo por la ventanilla de su coche para arrebatarle el bolso. Según la mujer, hubo un forcejeo hasta que se rompió la costura del asa y el individuo salió corriendo con el botín.

La mujer ofreció una descripción detallada del autor, así como la dirección que había tomado en su huida. Con esta información, los agentes lograron localizar al hombre en un descampado próximo a la zona del robo: se había escondido detrás de unas vallas de obra, aún con el bolso entre sus manos.

En ese mismo punto, así como en otro descampado cercano, fueron localizados bolsos, documentación y dinero perteneciente a otras mujeres. Durante estos hechos, el 091 recibió otra llamada que daba cuenta de un nuevo robo a una mujer en una calle próxima.

Posteriormente, gracias a las investigaciones realizadas, los agentes consiguieron relacionar al arrestado con otros dos robos, cometidos el día 9 de septiembre en la zona de Fátima y el día 10 en el centro urbano. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.