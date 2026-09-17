Caballero y la Diputación reavivan su choque por las obras de Vigo y la reforma de Balaídos

El enfrentamiento entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra por las inversiones provinciales en la ciudad ha sumado este jueves un nuevo capítulo.

Abel Caballero ha vuelto a reclamar financiación para las humanizaciones de Rosalía de Castro y Doctor Carracido, asegurando que el gobierno local remitió la propuesta de convenio hace un año y que la institución provincial todavía no la ha firmado.

La disputa sobre ambas actuaciones se arrastra desde hace meses: la Diputación sostiene que los primeros proyectos presentaban errores que tuvieron que ser subsanados y que los fondos están garantizados, mientras que el Concello atribuye a la administración provincial el retraso de las obras.

Luisa Sánchez ha respondido este jueves que es "falso" que el acuerdo pudiera haberse firmado hace un año y ha asegurado que, una vez corregidos los proyectos, la Diputación aprobó el convenio.

"Lo tiene el alcalde en su mesa para aprobarlo él. Tiene a su disposición 5 millones de la Diputación, cuando los quiera, son suyos", ha afirmado la vicepresidenta provincial.

La Diputación ya había anunciado recientemente que mantiene reservados fondos para Vigo, entre ellos alrededor de 1,7 millones para Rosalía de Castro y 2,1 millones para Doctor Carracido.

Nuevo cruce por las obras de Balaídos

Caballero ha extendido sus críticas a las actuaciones vinculadas a la ampliación de Balaídos de cara al Mundial de 2030.

El alcalde ha cifrado en 2,82 millones de euros la obra para desplazar los colectores necesaria para ampliar el estadio y ha asegurado que Diputación, Xunta y Concello deberían asumir un tercio cada uno.

Según el regidor, la institución provincial tendría que aportar unos 941.000 euros y ha acusado tanto a Xunta como a Diputación de no querer financiar los trabajos.

Unas declaraciones que llegan un día después de que Sánchez anunciase que reservará 250.000 euros en sus presupuestos de 2027 para participar en la redacción del proyecto de ampliación de la grada de Tribuna.

La vicepresidenta provincial ha rechazado también esta acusación y ha asegurado que fueron los técnicos provinciales quienes concluyeron que la Diputación no podía financiar directamente una obra ejecutada por Aqualia.

"Le dijimos que estábamos dispuestos a participar y nos expulsó de la financiación", ha sostenido, y ha reprochado a Caballero que centre el debate en los colectores, además de reclamarle que concrete cuándo presentará el proyecto de ampliación de Tribuna.