Alertan de posibles intentos de estafa en Oia (Pontevedra) con falsas visitas de compañías de servicios

El Concello de Oia ha alertado a sus vecinos de la detección en los últimos días de visitas no autorizadas a viviendas en distintos puntos del municipio, en las que determinadas personas se presentan como representantes de compañías telefónicas o de servicios básicos y solicitan datos personales o información privada.

Según advierte la administración local, estas actuaciones podrían constituir tentativas de estafa, por lo que pide "máxima precaución" a la población.

En un comunicado publicado en su página web, el Concello recuerda que ninguna administración pública ni empresa "seria" solicita este tipo de información puerta a puerta y recomienda no facilitar bajo ningún concepto datos como el DNI, números de cuenta, contratos, facturas, teléfonos u otra información identificativa.

Ante una visita de estas características, aconseja no abrir la puerta ni proporcionar datos, solicitar información oficial y contactar directamente con la empresa a la que supuestamente representa la persona. Asimismo, el Concello pide que cualquier episodio sospechoso sea comunicado a la Guardia Civil o a la propia administración municipal.

Desde Oia insisten en la importancia de mantener una actitud preventiva y agradecen la colaboración vecinal para evitar situaciones de riesgo, especialmente entre las personas mayores o dependientes, consideradas más vulnerables ante este tipo de prácticas.