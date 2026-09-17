Los afectados por el PIA del Ofimático trasladarán sus protestas a las calles de Vigo este jueves

Los vecinos de Lavadores volverán a tomar las calles este jueves para mostrar su rechazo al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del Ofimático. Denuncian falta de información por parte de la Xunta de Galicia, así como critican el valor de las indemnizaciones por las expropiaciones que permitirán construir unas 2.000 nuevas viviendas en Vigo.

Con el objetivo de cambiar la postura del gobierno gallego, los vecinos afectados han organizado dos "andainas protesta" para defender el "futuro" del barrio. La primera de las marchas partirá este jueves 17 de septiembre de la Asociación de Veciños Vilar As Fontes, a las 18:30 horas. La siguiente andaina será a la misma hora y desde el mismo lugar el próximo jueves 24 de septiembre.

Con el PIA del Ofimático, la Xunta de Galicia pretende crear sobre 2.000 nuevas viviendas protegidas en la parroquia de Lavadores. De esta forma, trata de aumentar la oferta pública en el mercado inmobiliario olívica, donde los precios de alquiler y venta continúan al alza.

El proyecto de Lavadores cuenta con una inversión público-privada de 372 millones de euros, de los cuales 22 millones correrán a cargo del gobierno gallego. Los vecinos denuncian la falta de información, así como el bajo valor de las indemnizaciones que deberán recibir por la expropiación de sus propiedades.

Como respondieron a Treintayseis, no se oponen a la construcción, sino que exigen un trato "justo". "Estamos hablando de terrenos situados a apenas un kilómetro de Plaza de España que podrían valorarse entre dos y doce euros el metro cuadrado. Con eso no compras ni un garaje", afirmaron entonces.

"Que te digan que te van a echar de tu casa y que no tengas una alternativa clara... Lo ideal sería que antes de sacar a una persona de su vivienda estuviera preparado el sitio al que va a ir", añadieron sobre una situación que también experimentan en Santa Cristina, donde el gobierno gallego prevé la construcción de 1.454 nuevas viviendas.

Los vecinos afectados de Santa Cristina también participarán en esta andaina, según han indicado en su recién creada cuenta de Instagram: "Mañá, todos e todas a apoiar aos nosos irmáns do Ofimático". Por su parte, esta nueva plataforma ha organizado una asamblea, que tendrá lugar este sábado 19 de septiembre en la Asociación de Veciños As Fontes de Vilar, a las 10:00 horas.