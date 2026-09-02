Zona Franca y la UVigo refuerzan su alianza en tecnología, industria y transferencia de conocimiento. Zona Franca de Vigo

La Zona Franca de Vigo y la Universidade de Vigo reforzarán su colaboración en ámbitos tecnológicos, industriales y de transferencia de conocimiento.

El delegado especial del Estado en el Consorcio, David Regades, y la nueva rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, mantuvieron su primera reunión oficial, en la que acordaron no solo dar continuidad a los proyectos que ambas instituciones ya desarrollan conjuntamente, sino ampliar esta cooperación a nuevos sectores industriales y económicos, las ingenierías, el emprendimiento y la creación de empleo.

Entre los proyectos estratégicos que ya comparten figuran iniciativas como la fábrica de semiconductores fotónicos SPARC y diferentes actuaciones vinculadas al sector aeroespacial, un ecosistema empresarial que ambas instituciones aspiran a seguir fortaleciendo.

La colaboración se extenderá también a la transformación de la ETEA, con proyectos relacionados con la tecnología, la economía y el mar, entre ellos la urbanización de la PS1, el aparcamiento de la Plaza de Armas y la cesión del edificio Faraday a la Universidade de Vigo para albergar la sede del Campus do Mar.

Zona Franca y UVigo también prevén intensificar el trabajo conjunto en materia de transferencia de conocimiento, con iniciativas como la nueva Cátedra de Computación Cuántica y la Cátedra ARDAN. Esta última, creada en 2018, permite analizar cada año la evolución de 44.726 empresas gallegas a través del Informe ARDAN, cuyo último estudio señala la innovación, la internacionalización y el peso de la Eurorregión como algunos de los principales motores de la competitividad empresarial.

Ambas instituciones avanzarán además de cara a 2027 en un nuevo programa de liderazgo femenino que comenzará a desarrollarse este mes de septiembre, con el objetivo de seguir impulsando la igualdad dentro de las organizaciones.

Regades ha destacado que la Universidade de Vigo es para Zona Franca "un partner fundamental", especialmente en los proyectos vinculados a la innovación. "Estoy seguro de que pondremos en marcha nuevas iniciativas de forma conjunta porque creemos radicalmente en la ciencia y en el conocimiento como hoja de ruta para la transformación de la nueva economía y el desarrollo social", ha señalado.

Por su parte, García Mateo ha explicado que el encuentro ha servido como "una primera toma de contacto para revisar las actuaciones conjuntas y los diferentes temas de interés para ambas instituciones" y destacó el "ambiente de cordialidad y plena colaboración", mostrándose optimista ante la posibilidad de anunciar próximamente nuevas iniciativas.