Vigo vuelve a verano este miércoles con 30 grados de máxima y una variación térmica de casi 15 grados

Tras despedir agosto entre nubes y precipitaciones, Vigo vuelve al verano con la llegada de septiembre. La ciudad olívica rozará los 30 grados de máxima este miércoles 2 de septiembre, en el que se registrará una variación térmica de casi 15 grados.

Según previsiones de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nublados o despejados los próximos días, ocasionalmente con nubes y claros. Además, habrá nieblas matinales sobre la ría el viernes.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para este periodo, con valores que se mantendrán sin cambios y con grandes variaciones térmicas. Este miércoles, por ejemplo, las mínimas se situarán en los 16 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 29 grados.

Esta situación será similar tanto este jueves como este viernes, donde los termómetros olívicos marcarán 30 grados. Temperaturas que los vigueses aprovecharán para volver a disfrutar de sus playas para despedirse de las vacaciones de verano.