El gobierno local sorprende a Abel Caballero por su 80 cumpleaños: "¡Vigo, ayudadme a soplar!"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cumple este miércoles 80 años y lo ha celebrado esta mañana junto a su equipo de gobierno y trabajadores del Concello. "Agradezco mucho esta celebración y esta sorpresa. Yo no lo sabía, una gran sorpresa", ha afirmado el regidor en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Una fiesta sorpresa que ha tenido como gran protagonista una tarta con el mayor símbolo de Vigo. "Una tarta maravillosa que tiene la bandera de la ciudad, lo cual señala qué buen gobierno somos, porque tenemos la bandera de la ciudad siempre", ha presumido.

Acto seguido, Caballero ha invitado a todos los vigueses y viguesas "que en este momento me están felicitando" a compartir el postre como "una tarta virtual". "Todo Vigo, ayudadme a soplar", ha añadido Caballero, que más tarde tendrá una "celebración más particular" con su mujer, Cristina.

"Es una vela, porque es el primer año en los 80. Dentro de diez años, celebraremos aquí el primer año de los 90", ha bromeado el regidor olívico, repitiendo así su intención de continuar presentándose a los próximos comicios municipales.