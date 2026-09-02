¿Fin a los atascos en la Avenida de Madrid? Vigo retirará la rotonda provisional y vuelve a los semáforos

Los atascos en la entrada a la ciudad por la Avenida de Madrid han sido el día a día para muchos vigueses y viguesas desde el comienzo de las obras. Tras las conclusiones de los técnicos municipales, el Concello de Vigo ha decidido eliminar la "rotonda provisional" y volver al "sistema semafórico".

Así lo ha explicado a los medios este miércoles el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. "Volvemos al sistema de semáforos. La verdad es que hicimos una prueba durante mucho tiempo porque queríamos saber cuáles eran las ventajas y los inconvenientes de hacer una rotonda", ha afirmado.

El regidor socialista ha detallado que estas infraestructuras "habitualmente resuelven muchos problemas". Pero, después de "bastantes meses" de prueba y de las conclusiones de los técnicos, ha anunciado que la rotonda se desmontará a las 4:00 horas de este jueves.

La obra arrancará a la 1:00 horas y, durante tres horas, los operarios municipales retirarán la glorieta para situar los semáforos. El objetivo es "mejorar sustancialmente el tráfico", en palabras de Caballero, que ha asegurado que el cambio estará listo "en tiempo y forma".

"Novedad" para dar la bienvenida a la ciudad

Además, Caballero ha avanzado que el Concello prepara una "novedad" para "dar la bienvenida a la ciudad" por la Avenida de Madrid. "Va a ser una expresión artística, una forma distinta de decir '¡Hola, Vigo!' y decir '¡Hasta luego, Vigo!", ha adelantado.