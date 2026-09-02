Caballero, sobre alegaciones contra la nueva A-52 en túnel: "El PP quiere que siga habiendo accidentes"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado que la tramitación del proyecto para construir el nuevo tramo en túnel de la autovía A-52 sigue adelante. Con todo, ha criticado el rechazo de PP y BNG, y ha denunciado que la mayor parte de las alegaciones presentadas son "políticas" y "movidas por el PP".

En declaraciones enviadas a los medios y recogidas por Europa Press, el regidor olívico ha insistido en la necesidad de acometer esa infraestructura pues la actual autovía es "peligrosísima" y "una trampa para miles de vehículos".

Así, ha recordado que se registraron casi 3.000 accidentes en la última década, con 2.000 heridos y una decena de fallecidos. Por ello, ha afeado al PP que se oponga a la obra —estimada en 400 millones y que "va a pagar el Gobierno de España en su totalidad"— porque "quiere que la gente de Vigo y su área ponga en peligro su vida".

Según Caballero, el PP se opone porque sigue las órdenes de la alcaldesa 'popular' de Mos, Nidia Arévalo, mientras que el BNG "quiere que se gasten los 400 millones en A Coruña en vez de en Vigo".

"Afortunadamente ya está en este momento, ya fue la exposición pública, ya había el borrador del proyecto, una autovía magnífica, se están estudiando las alegaciones, que la mayor parte de ellas fueron fotocopias. En suma, políticas", ha afirmado, asegurando que están "movidas" por el PP, que "quiere que la gente siga teniendo accidentes".