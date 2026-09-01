Desalojan la estación de autobuses de Vialia Vigo donde pernoctaban desde hace un mes varios sintecho

Restos de enseres tras el desalojo de la estación de buses de Vialia Vigo. Treintayseis

La Xunta de Galicia ha desalojado esta mañana el entorno de la estación de autobuses de Vialia, en el que desde hace unos meses dormían varias personas sin hogar.

Según ha informado la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, el Gobierno gallego coordinó con el Concello y la Delegación del Gobierno "las actuaciones precisas para asegurar la seguridad en el contorno de la estación intermodal de Vigo".

A las acciones de hoy, se sumarán en los próximos días la limpieza de la zona y "la instalación de un cierre provisional que posteriormente se convertirá en un cierre definitivo".

En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y la Autonómica, así como los representantes de la unidad de rúa del Concello de Vigo.

La concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, ha añadido que a seis de las personas que pernoctaban allí ya se les había encontrado "soluciones que fueron aceptadas", mientras que a las que fueron finalmente desalojadas hoy, se les ha ofrecido plaza en los albergues; ocho plazas en el de Santa Cruz, tres en el albergue Dignidad; y cuatro vacantes en el municipal.

De ellas, solo tres han "accedido a ocupar plaza en los albergues municipales", ha indicado Aguiar, que ha añadido que el resto han rechazado acudir a los servicios municipales. "Se seguirá trabajando con estas personas, intentando que haya adherencia a un proyecto social", ha asegurado la concelleira.

Críticas de Aguiar

El entorno de la estación de buses de Vialia Vigo, vallado. Treintayseis

Aguiar también ha criticado el estado de la estación de buses de Vialia, que ha calificado de "absolutamente vergonzoso". "Falta de limpieza, los baños cerrados, condiciones lamentables, pantallas que no funcionan", ha enumerado la edila.

La concelleira ha denunciado "la absoluta pasividad de la Xunta de Galicia en la atención a un fenómeno que se produce en todas las ciudades españolas, también en Vigo: el sinhogarismo".

Por último, ha conminado al Gobierno gallego a acogerse a la línea marcada por el Gobierno de España con el Plan Estatal de Vivienda, por el que recibe casi 40 millones de euros para poner en funcionamiento "un proyecto de acceso a la vivienda digna para las personas sin hogar".