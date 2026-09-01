La Deputación reservará 5 millones de euros para Vigo y el Concello pide lo que "corresponde por peso poblacional"

La vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha remitido una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para "dejar constancia" de su compromiso de reservar 5 millones de euros para Vigo. Por su parte, el Concello ha exigido al ente provincial que firme los convenios que corresponden al año 2026.

En la misiva, la representante provincial ha garantizado al alcalde que puede incorporar estos fondos provinciales a sus cuentas para el próximo ejercicio. "El compromiso de la Deputación está ahí y está garantizado", ha afirmado Luisa Sánchez.

Ahora bien, la también portavoz del PP de Vigo ha recordado que necesitan "que el Concello concrete en qué quiere invertir ese dinero". Según la Deputación, el gobierno de Caballero no trasladó ninguna propuesta concreta de inversión para 2027.

En esta línea, Sánchez ha advertido que existen cinco millones de euros reservados por la Deputación para Vigo en el ejercicio 2026 que continúan pendientes: 1,7 millones para la humanización de la calle Rosalía de Castro, 2,1 millones para la calle Doutor Carracido y otros 1,2 millones aún sin destino concreto por parte del Concello.

La vicepresidenta provincial invita así al alcalde a "dejar atrás cualquier cuestión ajena al interés de Vigo". "Una inversión provincial en un municipio no pertenece a ningún partido, sólo obedece a una relación normal entre administraciones", ha defendido.

Concello: "Vueltas para no cumplir con sus obligaciones"

Ante estas últimas afirmaciones, la concelleira de Política Social y Participación Ciudadana, Yolanda Aguiar, ha asegurado que la Deputación da "vueltas y vueltas para no cumplir con sus obligaciones con esta ciudad".

La edil socialista ha afirmado que el ente provincial "no quiere firmar el convenio para firmar las obras que le corresponden a Vigo para el año 2026". "Lo tienen en su poder y no lo quieren firmar. Propuso un nuevo convenio modificado de forma unilateral, sin consenso previo y plagado de cláusulas abusivas a este Ayuntamiento", ha denunciado.

De esta forma, considera que la Deputación "entorpece" la firma de un convenio que se lleva ejecutando desde hace diez años. También ha criticado que el ente provincial no añade las mismas condiciones para los municipios gobernados por el Partido Popular y que Luisa Sánchez "está ansiosa por hacerse una foto con el alcalde de Vigo":.

Además, Aguiar ha reclamado la actualización del convenio a la subida del IPC, alcanzando los 7 millones de euros. "Que dé a Vigo lo que le corresponde por su peso poblacional y económico en la provincia, (...) que se dejen de excusas", ha advertido.