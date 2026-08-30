El verano vuelve tras una semana de lluvias: Vigo alcanzará los 30 grados en septiembre

Las lluvias han empañado las últimas semanas del verano olívico, llegando a cancelar eventos. Ahora bien, el sol hará su aparición estelar antes de la vuelta al cole, para que las familias aprovechen hasta el último segundo sus vacaciones.

Tras una semana de precipitaciones, el sol ha reaparecido este domingo en Vigo, donde se registran temperaturas máximas de 24 grados. Varios vecinos han aprovechado para pasear por Samil o acercarse a la Feria do Marisco.

Esta dinámica veraniega se mantendrá durante los próximos días. Según previsiones de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nublados o despejados, aunque ocasionalmente con nubes y claros.

Además, las temperaturas se incrementarán con el paso de los días. De los 24 grados de máxima de este lunes, los termómetros de la ciudad olívica alcanzarán de nuevo los 30 grados el próximo miércoles 2 de septiembre. Las mínimas rondarán los 16 grados.

El sol será el gran protagonista hasta el fin de semana, cuando la nubosidad volverá a cubrir el litoral olívico. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.