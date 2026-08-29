Vigo cancela la "gran representación musical" programada para este sábado en Porta do Sol

Vigo no podrá despedir este sábado su verano por todo lo alto. El Concello ha cancelado la "gran representación musical" programada para esta tarde en Porta do Sol, debido a las lluvias que azotan la ciudad olívica esta tarde.

Fuentes municipales han confirmado la cancelación del espectáculo, una cita gratuita que prometía despedir el verano olívico por todo lo alto. El inicio del "concierto de acción", como lo definió el alcalde Abel Caballero, estaba previsto para las 19:00 horas.

A partir de esa hora, la banda de Matamá, el saxofonista Rafael Ibarra y Barafunda habrían protagonizado una representación musical infantil, destinada a los más pequeños de la ciudad olívica. Caballero aseguró que la actuación, titulada 'Sinfonía de Soños', sería "un gran espectáculo".