Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una cascada de Redondela (Pontevedra)

Los servicios de emergencia han recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un hombre en la Fervenza de A Feixa, situada en la parroquia redondelana de Reboreda.

Según ha informado el 112 Galicia, fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma tras localizar el cadáver en el fondo de la cascada alrededor de las 12:20 horas.

Desde el centro de emergencias se movilizó hasta el lugar a efectivos del 061, los Bomberos de Redondela, el GES de Mos, la Policía Nacional y Protección Civil de Redondela.

Una vez en la zona, los equipos de intervención procedieron a recuperar el cuerpo del fallecido, que se encontraba en un punto de fácil acceso.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.