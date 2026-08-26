El proyecto 'Sereas' incorpora nuevas iniciativas para divulgar el papel de la mujer en el mar

El regidor de Vigo, Abel Caballero, presentó este miércoles las novedades en torno al Proyecto Sereas, mulleres do mar, que ya ha cumplido nueve años de vida.

Se trata de un plan que busca, junto a Fundamar y desde hace casi una década, poner en valor la presencia de la mujer en el mar, más concretamente, en el sector marítimo pesquero y conservero de Galicia.

Entre otras novedades, se ampliará el repositorio con dos nuevas protagonistas y sus respectivas historias. "Se generarán nuevas piezas audiovisuales y fichas divulgativas", señaló Caballero.

Por otro lado, se celebrará, en octubre, la XII edición de la Xornada Sereas. Habrá ponencias, mesas redondas y mesas de diálogos con mujeres especialistas. Además, se organizará un roteiro en catamarán por la Ría de Vigo para conocer la historia del sector marítimo desde la perspectiva de las mujeres.