Debate en los parques infantiles de Vigo: ¿Caucho sí o no? El BNG advierte de su toxicidad

El BNG ha puesto el foco en un tema, el estado de los parques infantiles de la ciudad, que siempre suscita cierta controversia. En este caso, los nacionalistas reclaman una vuelta a los parques naturales que dejen fuera el caucho, apoyándose en un informe del CSIC que, según la formación, vendría a concluir que la degradación del caucho es fuente de tóxicos.

Por lo anterior, la formación solicitará en la próxima Comisión Informativa de Parques y Jardines que se avance hacia espacios de juego integrados, de convivencia y naturalizados, frente al actual modelo "de caucho e grandes estruturas metálicas".

Para el portavoz municipal nacionalista, esta estrategia vendría a estimular la creatividad, la psicomotricidad y el juego libre, facilitando el contacto directo de los niños y niñas con la naturaleza. Del mismo modo, añadió el voceiro nacionalista Xabier P. Igrexas, permitiría transformar espacios artificiales en refugios climáticos, gracias a la incorporación de vegetación y de suelos permeables. Por último, también favorecería un encuentro intergeneracional "máis amable".

Con todo, el portavoz del BNG vigués, celebró que el Gobierno de Abel Caballero haya desistido del proyecto de macroparque infantil en García Picher. "Nunca é tarde para acertar evitando converter esta importante zona verde nunha explanada de máis de 3.000 metros cadrados de caucho", valoró Igrexas.

Informes del CSIC y de la Universidad de Helsinki

Este cambio de modelo de parques infantiles que ponen encima de la mesa los nacionalistas, contaría con respaldo científico: un informe del CSIC que alerta sobre los riesgos tóxicos producidos por la degradación del caucho, y también un estudio de la Universidad de Helsinki que pone en valor los beneficios de estos entornos naturales para los niños y niñas. "Un Vigo máis sustentábel e vivíbel pasa por máis árbores e menos caucho, por máis presenza natural e por menos elementos artificiais”, destacó Igrexas, quien consideró, además, que este objetivo de ciudad "debe principiar polos máis pequenos e pequenas".