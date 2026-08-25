Le cargan en su tarjeta 40 operaciones no autorizadas, en Baiona (Pontevedra): el fraude supera los 4.000 euros

Una persona ha denunciado en Baiona haber sido víctima de una estafa tras recibir varios cargos no autorizados en su tarjeta de crédito.

Según indicó la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, la denuncia fue recibida el pasado jueves y la víctima detectó 40 cargos no autorizados en su tarjeta por un importe de más de 4.000 euros.

Por lo anterior, el Instituto Armado ha advertido a la ciudadanía sobre el repunte de una modalidad de fraude consistente en la realización de cargos en cuentas y tarjetas bancarias sin el conocimiento ni el consentimiento del titular.

Según ha recogido Europa Press, estos cobros suelen comenzar con importes muy reducidos, con el objetivo de comprobar que la tarjeta está activa y de que el movimiento pase desapercibido en el extracto bancario. Si el fraude no se detecta a tiempo, los cargos pueden aumentar progresivamente.

Ante esto, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos revisar con frecuencia los extractos bancarios y los movimientos de tarjetas para detectar cualquier cargo no reconocido, activar las alertas de movimientos que ofrecen las entidades bancarias, no facilitar nunca datos bancarios completos a raíz de llamadas, desconfiar de comunicaciones que exigen actuar con urgencia o bajo amenaza para "verificar" una cuenta o tarjeta y, entre otras, comprobar que no se trata de un cargo legítimo olvidado antes de dar por hecho que se trata de fraude.